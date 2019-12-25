Депутаты захотели пустить всех в 10-й класс без экзаменов

Пилотный проект расширили до 12 регионов.

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, запрещающий отбор в 10-е классы школ. Авторы инициативы утверждают, что действующая система индивидуального отбора противоречит Конституции, гарантирующей право на общедоступное среднее общее образование. Документ предлагает разрешить поступление в старшую школу всем желающим без ограничений.

Поводом для инициативы стал федеральный пилотный проект по сокращению ОГЭ, который стартовал в 2025 году в Москве, Петербурге и Липецкой области. В 2026 году число участников расширилось до 12 регионов. Суть эксперимента: ученики 9-х классов, поступающие в колледжи, сдают только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике — с гарантированным бюджетным местом. Те, кто планирует продолжить обучение в 10-м классе, обязаны сдавать четыре ОГЭ. При этом закон позволил местным властям проводить отбор в старшие классы, включая учёт результатов экзаменов. Порядок каждая школа устанавливает самостоятельно.

Депутаты называют такой подход нарушением прав граждан и социальной сегрегацией. Доступность среднего общего образования, по их мнению, ставится в зависимость от регионального законодательства и школьных правил, что ограничивает учащихся с низкими баллами ОГЭ. Законопроект направлен на устранение этих противоречий.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)