Подарок от девочки едва не стоил парню пальца в Ленобласти

Кольцо любви застряло на опухшей руке.

В детском лагере Ленинградской области спасатели освободили 13-летнего подростка от кольца, которое застряло на опухшем пальце. Об этом вечером 5 августа рассказали в Леноблпожспасе. Украшение парню подарила девочка — он надел его и к вечеру не смог снять из-за отёка и сильной боли.

Самостоятельно снять кольцо не получилось ни у мальчика, ни у воспитателей. Прибывшие на вызов спасатели применили классический метод с ниткой. Палец освободили без повреждений, а само украшение осталось целым.

В ведомстве отметили, что подобные случаи в летних лагерях не редкость, но в этот раз обошлось без травм и потери памятного подарка.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Леноблпожспас