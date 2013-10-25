Барахолку у сгоревшего склада Wildberries проверят на законность

ККИ отправил предостережение владельцу ангаров под торговлю.

В Ленинградской области проверят законность работы барахолки, открывшейся в ангарах рядом со сгоревшим складом Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ). Участок, на котором расположены торговые помещения, предназначен для сельскохозяйственного использования и не допускает коммерческой деятельности.

Земля под ангарами находится в собственности частной компании. По документам целевое назначение участка — только для сельхознужд. В ККИ уже направили владельцу официальное предостережение о недопустимости ведения торговли на этой территории. В ближайшее время на место выедут инспекторы для проверки. Если нарушения подтвердятся, собственнику предпишут их устранить.

Материалы проверки передадут в налоговую службу и Росреестр. Налоговики пересчитают ставку земельного налога, а Росреестр определит меры воздействия к нарушителю. Сроки визита инспекторов не называются, однако в комитете заверили, что затягивать проверку не будут.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)