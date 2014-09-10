Ремонт КАД между ЗСД и Приморским затянулся на полгода

КАД закроют до ноября.

Движение по внешнему кольцу КАД на участке от развязки с ЗСД до Приморского шоссе продлили до 15 ноября. Об этом сообщил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский. Изначально ремонт планировали завершить к 1 сентября, однако подрядчик запросил дополнительное время.

Ограничения ввели 8 апреля. На участке с 0-го по 11-й километр внешнее кольцо полностью закрыто. Транспорт пустили по внутреннему кольцу — организовано реверсивное движение с выделением по одной полосе в каждом направлении. Как пояснил Пузыревский, на этом отрезке дорогу расширяют до шести полос в рамках государственного контракта.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы в часы пик. Завершение работ теперь ожидается не раньше середины ноября.

Ранее мы сообщили о том, что вводятся ограничения на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV