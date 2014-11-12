Синдром красной кнопки: почему зумеры бояться телефонных звонков

Причина такого поведения связана со страхом неожиданной ситуации.

Зумеры предпочитают реже отвечать на звонки и общаться по телефону друг с другом, потому что сигнал гудка у них ассоциируется с чем-то тревожным. Об этом в беседе с 360.ru рассказала семейный психолог, сексолог Екатерина Федорова.

По ее словам, звонок воспринимается зумером как тревожная сирена. Ведь Обычно родственники или друзья пишут, а когда звонят — то, возможно, что-то случилось.

Это называют „синдром красной кнопки". Эволюционно резкий звук — это сигнал опасности" Екатерина Федорова, сексолог.

Психолог объяснила, что зумеры не берут трубки из-за страха социальной неудачи. Ведь в переписке во время диалога можно исправить или перечитать сообщение, а при телефонном разговоре права на ошибку нет. При звонке молодежь боится выглядеть нелепо, потому что не знает, о чем пойдет речь в диалоге.

Ранее работодатели отметили легкомысленное отношение зумеров к своим обязанностям на работе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)