В Ленобласти начал работу водный экопатруль

Первый рейд прошел на Ждановском озере, которое находится в границах особо охраняемой природной территории "Колтушские высоты".

В Ленинградской области стартовал новый формат экологического контроля – совместный водный патруль Госэконадзора региона и волонтерского проекта "Угребись". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый рейд прошел на Ждановском озере, которое находится в границах особо охраняемой природной территории "Колтушские высоты". Проверку организовали после обращений местных жителей, пожаловавшихся на перекрытый доступ к береговой линии. Во время патрулирования специалисты обследовали акваторию и прибрежную зону на надувном плоту, зафиксировали нарушения и собрали материалы для правового реагирования. Если владельцы участков добровольно не устранят препятствия, дело будет передано в суд. В администрации напомнили, что по закону береговая полоса водоемов общего пользования должна оставаться открытой для всех граждан.

Волонтеры передвигаются по воде на специальном плавсредстве, которое сами называют "плавучим диваном", и помогают очищать берега от мусора. Проект также объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья. Власти намерены продолжить сотрудничество: добровольцы будут регулярно участвовать в выявлении нарушений и уборке водоемов.

Ранее мы сообщили о том, что незаконную свалку отходов обнаружили в деревне Екатериновка.

Видео: Правительство Ленобласти