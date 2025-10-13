В Петербурге пройдёт конференция "Воспитание созиданием" с привлечением "Навигаторов детства"

При Российском детско-юношеском центре (Росдетцентр) начнет работу новый Научно-методический совет.

При Российском детско-юношеском центре (Росдетцентр) начнет работу новый Научно-методический совет. Его торжественное открытие состоится 6 августа 2026 года в 16:00 на базе НИУ ВШЭ в Петербурге.

Событие пройдет в рамках трехдневной конференции "Воспитание созиданием", куда соберутся более 100 опытных специалистов по воспитанию ("Навигаторов детства") из разных регионов России, а также Южной Осетии и Абхазии. Местом встречи станет Учебный центр подготовки руководителей "Кочубей-центр" по адресу: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4.

Основными задачами нового коллегиального органа станут научно-методическое сопровождение педагогического сообщества, определение приоритетных направлений прикладных исследований в области воспитания, формирование единого методического пространства для советников директоров, педагогов и родителей, а также синхронизация подходов Министерства просвещения, Росдетцентра и Движения Первых.

В рамках издательской деятельности совет будет наполнять журнал "Новая философия воспитания" и рецензировать научные статьи и пособия. Первое заседание включит тематические секции, педагогические кружки, интерактивные лекции и круглые столы. Организатором мероприятия выступает Росдетцентр при поддержке Минпросвещения РФ.

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