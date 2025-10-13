Убийство мужчины в Красносельском районе совершили из-за долга в 30 тыс. рублей

По информации СК РФ, под подозрением оказались двое мигрантов.

Следователи Красносельского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ после убийства мужчины на проспекте Ветеранов. Напомним, преступление было совершено 4 августа.

По информации СК РФ, под подозрением оказались двое мигрантов. Они удерживали потерпевшего в квартире, требуя вернуть 30 тыс. рублей, и избивали его. Кроме того, злоумышленники облили знакомого кипятком. От полученных травм пострадавший скончался.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Назначен комплекс судебных экспертиз, также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу