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Мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево
Сегодня, 11:57
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Мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево

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Потерпевший попытался убежать от напавшего на улицу, однако скончался от полученных травм.

Следователи Бокситогорска завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области 30 июля. 

В ноябре 2025 году нетрезвый фигурант, находясь в квартире в городе Пикалево, в ходе конфликта нанес удары ножом по различным частям тела 51-летнему знакомому. Потерпевший попытался убежать от напавшего на улицу, однако скончался от полученных травм. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге потребуют пожизненного заключения для убийцы девятилетнего мальчика. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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