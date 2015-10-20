Мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево

Потерпевший попытался убежать от напавшего на улицу, однако скончался от полученных травм.

Следователи Бокситогорска завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области 30 июля.

В ноябре 2025 году нетрезвый фигурант, находясь в квартире в городе Пикалево, в ходе конфликта нанес удары ножом по различным частям тела 51-летнему знакомому. Потерпевший попытался убежать от напавшего на улицу, однако скончался от полученных травм.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти