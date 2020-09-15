Тройное ДТП под Светогорском унесло две жизни: в тяжелом состоянии госпитализированы четверо

По факту происшествия проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Поздним вечером 18 августа 2026 года на 42-м километре автодороги "Подъезд к МАПП Светогорск" произошла авария с участием трех транспортных средств. В 23:40 автомобиль Audi, которым управлял молодой человек 2001 года рождения, двигаясь со стороны города Светогорска, совершил столкновение с мотоциклом (водитель 2003 года рождения) и отечественным автомобилем "Нива" (за рулем находился подросток 2007 года рождения). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения погибли водитель автомобиля "Нива" и его пассажир 2006 года рождения – они скончались по дороге в медицинское учреждение. Еще четыре участника аварии получили тяжелые травмы. В больницы были доставлены водители Audi и мотоцикла, а также их пассажиры: девушка 2008 года рождения из салона иномарки и ребенок 2007 года рождения из отечественного автомобиля.

По факту происшествия проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что такси с пассажиркой столкнулось с автомобилем у Сампсониевского моста.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

