Такси с пассажиркой столкнулось с автомобилем у Сампсониевского моста

На месте аварии работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло на оживленном перекрестке в Петроградском районе Петербурга. Дорогу не поделили брендированное такси, следовавшее со стороны улицы Куйбышева в сторону Сампсониевского моста, и черная легковая машина, двигавшаяся по набережной.

По словам очевидцев, машины столкнулись прямо на пересечении дорог – предположительно в момент смены сигналов светофора. От удара одна из легковушек получила серьезные повреждения боковой части.

В салоне такси находилась пассажирка. По предварительной информации, водитель автомобиля и его спутница отделались ушибами и испугом. На месте аварии работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что СК просит арестовать пьяного водителя, погубившего 8-летнюю дочь в ДТП под Славянкой.

Фото: Piter.TV