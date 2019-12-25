Петербург оказался на 71-м месте по доступности ипотеки среди регионов России

Ипотека в Петербурге остается одной из самых тяжелых для семей в России.

Петербург занял 71-е место из 85 в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Согласно аналитике, приобрести жилье площадью 60 кв. м по рыночной ипотечной ставке при первоначальном взносе 30 % могут 13 % семей в Петербурге. После вычета прожиточных минимумов на погашение кредита приходится около 70 % оставшихся доходов семьи.

Ежемесячный платеж за такую квартиру в Петербурге составляет около 155 тыс. руб. По этому показателю город уступает только Москве, где аналогичный платеж достигает 243 тыс. руб.

Ленинградская область заняла 56-е место рейтинга. При тех же условиях ипотека доступна 17,6 % семей. Ежемесячный платеж в регионе составляет 98,8 тыс. руб.

При этом по России в целом доступность рыночной ипотеки выросла. В августе 2026 года приобрести жилье на указанных условиях могли 20,2 % семей. Годом ранее показатель составлял 16,1 %, а в 2024 году — 13,4 %. На изменение показателя повлияли рост доходов населения и снижение ипотечной ставки.

Одновременно текущий уровень остается ниже показателей периода действия программ государственной поддержки. В 2018–2023 годах доля семей, которым была доступна ипотека, составляла от 25 % до 33 %.

За 8 месяцев 2026 года в России выдали почти 577 тыс. ипотечных кредитов. Это примерно на 40 % больше, чем за аналогичный период 2025 года. Объем выданных кредитов увеличился с 1,9 трлн до 2,6 трлн руб.

С 1 октября семейная ипотека станет адресной: ставка станет зависима от числа детей.

Фото: Piter.tv