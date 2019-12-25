В Петербурге завершили расследование дела о краже подростком средств с карты бабушки

Таким образом он причинил потерпевшей ущерб в значительном размере.

Следователи Фрунзенского района Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как сообщили в СК РФ 28 сентября, в июне фигурант, находясь в квартире на улице Белы Куна, взял телефон своей бабушки и перевел денежные средства с ее карты на свой счет. Таким образом он причинил потерпевшей ущерб в значительном размере.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу