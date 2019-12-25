Политического деятеля подозревают в краже телефона.

Парламент Венгрии проголосовал за приостановку депутатской неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра. Ранее об этом депутатов попросили представители местной Генеральной прокуратуры. Речь идет о том, что надзорное ведомство подозревает чиновника в краже телефона. В СМИ сообщают о том, что в июне 2024 года будущий премьер-министр европейской страны вступил в словесную перепалку с посетителем одного из клубов города Будапешта. После того как мужчина снял политика на мобильное устройство, тот отобрал у потерпевшего гаджет. Далее подозреваемый якобы положил телефон себе в карман, а позже выкинул в реку Дунай.

на тот момент петер Мадьяр был еще депутатом Европейского парламента, но в ответ на ходатайство правоохранительных органов ЕП отказался лишить политика иммунитета. Впоследствии мужчина стал членом венгерского парламента в мае 2026-го года. Таким образом прокуратура решила лишить законодателя неприкосновенности уже в самой стране для возобновления расследования. Сам премьер-министр заявил, что не против остаться без иммунитета, так как считает себя невиновным в указанном деле. При этом само расследование он назвал сфабрикованным процессом.

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Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar