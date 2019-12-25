Ранее президент Сербии подал в отставку.

Сербский президент Александр Вучич, подавший в воскресенье, 27 сентября, в отставку с должности главы государства, отметил перед местными журналистами, что рабочие встречи с представителями коллективного Запада в последние четыре года были для него мучением. Соответствующий комментарий политический деятель сделал после подписания документов. Он добавил, что также контактировать с российскими партнерами представителю Белграда было сложно из-за американского санкционного давления по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

Каждая встреча в последние четыре года в Европе была мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против РФ. И с русскими было тяжело, потому что их цель - сохранить NIS у себя… А у других - у них отнять, и в итоге страдает Сербия. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Александр Вучич подал в отставку с поста президента для того, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на парламентских выборах. Голосование запланировано на 25 октября.

Вучич заявил об усталости стран-кандидатов от задержки расширения ЕС.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић