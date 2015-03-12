Вучич поблагодарил Россию за предоставление Сербии спецборта МЧС

Ранее на борьбу с природными очагами возгорания ГК МЧС отправил в Ниш самолет Ил-76.

Сербский президент Александр Вучич поблагодарил российское руководство за отправку на территорию республики специального борта Ил-76 ГУ МЧС для оказания помощи коллегам в борьбе с лесными пожарами. Соответствующий комментарий глава государства сделал в эфире местного "Радио и телевидения Сербии".

Я благодарен Российской Федерации за то, что они прислали нам "Ильюшин". Пилот Ил-76 сбросил более 200 тонн воды, из которых 21 тонна попала прямо на очаг возгорания и спасла 50 зданий. Все дома были спасены. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что сейчас в Сербии складывается сложная обстановка с природными возгораниями. В результате местные власти обратились за помощью к Кремлю. В городе Нише расположен Российско-сербский гуманитарный центр. Специальный борт прибыл туда из России 19 августа. Самый крупный очаг возгорания находится в заповедной зоне Делиблатских песков, расположенных на северо-востоке страны. Пожар там продолжается с начала августа. В тушении огня задействованы вертолеты, на территории заповедной зоны работают военнослужащие из армии Сербии и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра.

Вучич предостерег Европу от стремления нанести поражение России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић