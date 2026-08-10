  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:17
183
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вучич предостерег Европу от стремления нанести поражение России

0 0

В Сербии указали на опасность соперничества с ядерной державой.

Президент Республики Сербии Александр Вучич настоятельно предостерег европейских политических лидеров от стремления нанести стратегическое поражение российскому руководству в вооруженном конфликте на украинской территории. Соответствующее заявление местный глава государства сделал в председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера. Высокопоставленный гость программы не знает путь, которым можно победить Москву. Он добавил, что добиться этой цели будет нелегко, потому что речь идет о ядерной державе. В Белграде призвали найти компромиссное решение и отказаться от стремления коллективного Брюсселя по нанесению поражения какой-либо страны мира.

Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Я бы не стал ждать какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине.

Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербия не встала на сторону Украины против России.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner

Теги: александр вучич, сербия, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии