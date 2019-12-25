Вучич: Сербия не встала на сторону Украины против России

В белграде прокомментировали визит Владимира Зеленского.

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на критику политических оппонентов заявил о том, что Белград ничего не потерял из-за официального рабочего визита Владимира Зеленского в европейскую страну и не встал на сторону киевского режима в конфликте с Москвой. Накануне глава государства принял в местном правительственном комплексе "Палата Сербия" высокопоставленного гостя с Банковой улице в столице. Политик заметил, что на мероприятии не обсуждалось военное сотрудничество на период, пока продолжается вооруженный кризис. Ранее сторонники оппозиционной партии "Мы — сила народа" и их единомышленники провели в субботу, 8 августа акцию протеста перед памятником Николаю II (Романову) в центре Белграда. Там собралось около 50 человек с российскими и сербскими национальными флагами и портретами президента России Владимира Путина.

Я не буду служить никому другому. Ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии, научитесь уже этому. Когда приехал Зеленский они не слушали, что говорил он или я, им было важно опубликовать фото и сказать, что мы перешли на другую сторону. Никуда мы не перешли. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич добавил, что Сербия не ввела санкции против России, и напомнил критикам о том, что Украина не признала самопровозглашенную республику Косово.

Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни.

Фото: YouTube / Александар Вучић