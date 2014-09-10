Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни

Причиной проблем с уровнем воды в Дунае стала засуха, вызванная жаркой погодой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.

Судоходство на Дунае в Сербии прекратится через несколько дней из-за низкого уровня воды в реке. В настоящее время под угрозой также находится снабжение сырьем нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Панчево. Соответствующее заявление сделал местным журналистам президент республики Александр Вучич. Слова политического лидера привели сотрудники пресс-службы правящей в Белграде прогрессивной партии.

У нас возникли проблемы на нефтеперерабатывающем заводе из-за низкого уровня воды. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ. Через день-два Дунай перестанет быть судоходным. Сегодня он еще судоходен, но необходимо уменьшать осадку судов, а точнее - груз, на 50 процентов. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что речь идет идет об НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), расположенного в городе Панчево неподалеку от Белграда. Он находится вблизи от места впадения реки Тамиш в Дунай. Ранее премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны является сложной из-за низкой выработки электроэнергии ГЭС на Дунае. Он призвал население страны быть экономнее в своих расходах электроэнергии. Известно, что на 3 августа запланировано экстренное заседание национального штаба по борьбе с ЧС. Ранее местное предприятие "Электроэнергетика Сербии" уведомило общественность о том, что гидроэлектростанции "Джердап-1" и "Джердап-2" на Дунае работают лишь на 20 процентов и 30 процентов мощности соответственно из-за низкого притока воды в реке.

Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной.

Фото: YouTube / Александар Вучић