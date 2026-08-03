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"Россети Ленэнерго" подключили почти 1,5 тыс. бизнес-объектов в Петербурге и Ленобласти за полгода
Сегодня, 14:55
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"Россети Ленэнерго" подключили почти 1,5 тыс. бизнес-объектов в Петербурге и Ленобласти за полгода

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В компании подчеркнули, что все обязательства по договорам технологического присоединения выполняются в срок.

За первые 6 месяцев 2026 года компания "Россети Ленэнерго" обеспечила доступ к сетям для 1444 предприятий малого и среднего предпринимательства в Петербурге и Ленобласти. Общая присоединенная мощность составила 67 МВт.

Как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе холдинга, география подключения распределилась следующим образом: в Петербурге подключили 974 объекта получили 25 МВт мощности, а в Ленинградской области – 470 объектов получили 42 МВт мощности.

В компании подчеркнули, что все обязательства по договорам технологического присоединения выполняются в срок. Для удобства предпринимателей подать заявку можно дистанционно через ресурс "Портал-ТП.рф" или мобильное приложение.
 
Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" заключили контракты на 65 млрд рублей за первое полугодие.

Фото: пресс-служба "Россети Ленэнерго"

Теги: россети ленэнерго, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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