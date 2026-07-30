"Россети Ленэнерго" заключили контракты на 65 млрд рублей за первое полугодие

В рамках внедрения инноваций компания провела 11 закупок новой продукции общей стоимостью свыше 2,8 млрд рублей.

За первые шесть месяцев текущего года специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" провели 413 закупочных процедур с выбором победителя. Общая сумма заключенных контрактов превысила 65 млрд рублей, из которых более 29 млрд рублей пришлось на долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Доля договоров с МСП составила 44,6% от общего объема закупок, сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе компании.

Заключенные соглашения направлены на обеспечение надежности электроэнергетических систем Петербурга и Ленобласти, развитие коммерческого учета электроэнергии, а также установку приборов учета. В перечень работ вошли проектно-изыскательские и строительно-монтажные мероприятия на электросетевых объектах, поставка силового оборудования и трансформаторных подстанций.

В рамках внедрения инноваций компания провела 11 закупок новой продукции общей стоимостью свыше 2,8 млрд рублей. Исполнение годового плана закупки ведется в соответствии с утвержденным графиком. Торги проводятся на электронных торговых площадках: www.roseltorg.ru и tender.lot-online.ru.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выявили более 900 случаев хищения электроэнергии.

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