В Петербурге выявили более 900 случаев хищения электроэнергии

С начала 2026 года специалисты "Россети Ленэнерго" обнаружили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 903 случая незаконного потребления электроэнергии. Общая сумма начислений нарушителям превысила 170 млн рублей.

С начала 2026 года специалисты компании "Россети Ленэнерго" зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 903 случая незаконного потребления электроэнергии. Общая сумма взысканий с нарушителей превысила 170 млн рублей.

По данным компании, 501 нарушение связано с самовольным подключением к электрическим сетям без заключения договора. За незаконное потребление 14,4 млн кВт·ч электроэнергии таким потребителям начислили 106 млн рублей.

Еще 402 случая касались безучетного потребления электроэнергии, в том числе вмешательства в работу приборов учета. В этих эпизодах объем незаконно использованной электроэнергии составил 12,5 млн кВт·ч, а сумма начислений достигла 64,4 млн рублей.

В "Россети Ленэнерго" напомнили, что самовольное подключение к электросетям влечет административную ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении размер штрафов увеличивается до 15–30 тыс. рублей для граждан и до 300–400 тыс. рублей для организаций.

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