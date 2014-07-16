В Петербурге арестовали мужчину за хищение 35 млн рублей у влюбленной женщины

Мужчина выманивал средства в течение трех лет, выдавая себя за создателя уникальных беспилотников и героя России.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Александра Ульянова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Мера пресечения избрана до 6 сентября. По версии следствия, мужчина убедил свою интернет-знакомую Анастасию передать ему 35 млн рублей якобы на создание партии уникальных дронов, способных поражать танки "Леопард".

Знакомство фигуранта с потерпевшей состоялось в 2022 году через социальные сети. Злоумышленник выстроил образ боевого офицера и героя: он заявлял о службе в Чечне, Карабахе, Сирии, Крыму и Африке, работе в контрразведке и прокуратуре, владении несколькими языками, звании Героя России, орденах Мужества и личном обучении у президента. В быту он подкреплял легенду помощью по хозяйству — мыл машину женщины, гулял с ее собакой и делал ремонт.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, изначально просьба ограничилась 300 тыс. рублей на демонстрационную партию аппаратов. Впоследствии сумма возросла до 35 млн. Средства так и не были возвращены, а обещанный расчет в первом квартале 2026 года оказался фикцией. На данном этапе свою вину Ульянов не признал.

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Фото: Piter.TV