Петербуржцам показали, как обследуют 300-летние деревья в Михайловском саду

Больше 300 лет дуб черешчатый остается частью Михайловского сада. Сегодня специалисты с помощью современной диагностики посмотрели, что происходит внутри ствола.

По вторникам Михайловский сад закрыт для посетителей, но специалисты в этот день продолжают работу на его территории. Пока в парке нет прогулок здесь обследуют старовозрастные деревья, и сегодня одним из основных объектов осмотра стал дуб черешчатый, которому уже больше 300 лет.

Специалисты провели томографическое исследование, которое позволяет оценить состояние древесины внутри ствола и обнаружить участки гнили или пустоты, незаметные при внешнем осмотре.

Сегодня мы находимся у одного из самых старых деревьев Михайловского сада – это дуб черешчатый. На момент проведения кернения ему было около 290 лет, то есть сейчас дереву уже более 300 лет. Как видите, оно находится в достаточно хорошем состоянии. Возможно, это связано с тем, что дуб расположен на Масляном лугу, где сложились благоприятные условия для его произрастания. Мы надеемся и в дальнейшем поддерживать его в таком прекрасном состоянии. Елена Белых, начальник отдела эксплуатации садов и территории Русского музея

Полученные данные помогут определить дальнейшую тактику ухода. Само обследование занимает около 20-30 минут, но полученная информация – это только начало большой работы. Специалистам предстоит проанализировать результаты и определить, какие меры помогут сохранить жизнь дерева как можно дольше.

На самом деле состояние дерева хорошее, мы можем это увидеть и по результатам томографии. Внутри есть небольшой участок гнили, но в целом состояние дерева очень хорошее. Соответственно, по результатам томографии необходимо провести лечебно-оздоровительные мероприятия, в данном случае – это санитарная обрезка. Алексей Ребров, генеральный директор ООО "Пик"

В Михайловском саду визуально обследовали 187 деревьев, еще 38 прошли инструментальную диагностику. Для каждого "возрастного" дерева специалисты оценивают возможные риски и подбирают необходимые меры "лечения".

За три столетия дуб успел стать свидетелем смены эпох и поколений, а теперь задача специалистов помочь ему остаться частью истории Михайловского сада спустя десятилетия.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

Фото и видео: Piter.TV