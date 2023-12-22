Михайловский сад 1 июня превратится в "Сад чудес"

Гостей ждут с 12:00 до 18:00.

Русский музей проведет в Михайловском саду праздник "Сад чудес". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Гуляния проведут в честь Международного дня защиты детей и юбилея Александра Пушкина. Русский музей приглашает на праздник детей и их родителей. В рамках праздника пройдут театрализованные представления, тематические и образовательные мастер-классы, интерактивные, творческие и познавательные занятия. Гостей ждут с 12:00 до 18:00.

В программе праздника: спектакли "Петровская сказка", "Бременские музыканты" и другие театрализованные представления, мастер-классы от ведущих специалистов Русского музея: мастер-класс "Герои сказок Пушкина" в технике граттаж, мастер-класс "Санкт-Петербург, каким его видел Петр", на котором ребята совершат путешествие в Санкт-Петербург времён Петра I, экскурсия с творческим занятием "Михайловский сад — прогулки с историей" и многое другое. Пресс-служба Русского музея

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка "Эрмитажные мгновения".

Фото: Telegram / Государственный Русский музей