Рэпер T-Killah стал игроком петербургского баскетбольного "Зенита".

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" заключил контракт с рэпером и медиабаскетболистом Александром Тарасовым, выступающим под псевдонимом T-Killah. О подписании соглашения с 37-летним артистом сообщили в официальном телеграм-канале команды.

В клубе подтвердили, что договорённость о сотрудничестве достигнута. При этом срок действия контракта и его финансовые условия не уточняются. В "Зените" поприветствовали нового игрока и пожелали ему успешных выступлений.

Ранее Тарасов играл за медиафутбольные команды "На спорте" и "Родина медиа". Кроме того, он стал одним из организаторов медиабаскетбольной лиги и выступает в ней за собственный коллектив T-Squad.

Фото: pxhere