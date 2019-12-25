В Петербурге завершился второй поток бизнес-программы для участников СВО.

В Петербурге завершился второй поток образовательной программы "Сила дела. Практикум для героев". Дипломы выпускникам из числа участников специальной военной операции вручили на торжественной церемонии 27 ноября.

В этом году количество слушателей увеличили вдвое. Как сообщил губернатор Александр Беглов, интерес к проекту проявляют ветераны и члены их семей, которые хотят открыть собственное дело или развить уже действующий бизнес.

К разработке образовательного курса привлекли предпринимателей. Во время обучения участники работали над бизнес-проектами и посещали производственные предприятия. В частности, они познакомились с процессами изготовления и реставрации мебели, выпуска хозяйственных товаров и косметики.

Беглов отметил, что предпринимательство является одним из направлений адаптации участников СВО к мирной жизни.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)