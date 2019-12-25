Ленобласть заканчивает ремонт четырех школ и социальных объектов в Енакиево.

Ленинградская область завершает восстановление четырех социальных объектов в Енакиево. Речь идет о молодежном центре "Орион", детском доме "Рябинка", школе № 1 и лицее информационных технологий. Ход ремонта и сроки окончания работ обсудили на строительном штабе с участием вице-губернаторов Евгения Барановского и Николая Циганова, а также подрядчиков.

С 2022 года регион восстановил в Енакиево 205 объектов. Сейчас основные усилия направлены на развитие инфраструктуры для детей, сообщил Евгений Барановский. По его словам, задача заключается в том, чтобы обеспечить юных жителей города условиями для учебы, занятий спортом и творчеством.

В бывшем здании кинотеатра "Орион" продолжается монтаж инженерных систем и внутренняя отделка. После завершения работ там откроют молодежный центр с медиапространством, спортивным залом, сценой и коворкингами. Основные работы на фасаде планируют закончить до конца года.

В социально-реабилитационном центре "Рябинка" ремонтируют крышу и фасад, а также обустраивают помещения для проживания и отдыха воспитанников. Завершить восстановление учреждения рассчитывают до конца весны, после чего дети смогут вернуться.

В школе № 1 приводят в порядок несколько корпусов, в том числе историческое здание. Сейчас работы ведутся в начальной школе и столовой, устанавливаются инженерные системы и выполняется внутренняя отделка. После ввода всех корпусов в эксплуатацию учебное заведение сможет принять больше учеников и отказаться от трехсменного расписания.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)