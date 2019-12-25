Дрозденко сообщил о рекордных темпах жилищного строительства в регионе.

Ленинградская область досрочно выполнила установленную президентом России задачу по обеспеченности населения жильем. На каждого жителя региона теперь приходится 33 квадратных метра. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко 27 ноября.

По словам главы региона, норматив удалось достичь на 4 года раньше запланированного срока. Ленобласть также занимает первое место в России по объему введенного жилья на одного жителя: показатель превышает 2 квадратных метра в год.

Согласно оперативным данным, за первые 10 месяцев 2026 года в регионе построили 3,3 млн квадратных метров жилья.

Дрозденко отметил, что при высоких темпах строительства власти повышают требования к качеству новых объектов. С 1 января для квартир в новых проектах установлена минимальная площадь — 28 квадратных метров.

В Ленинградской области сейчас реализуют 33 проекта комплексного развития территорий. Они предусматривают строительство 5,5 млн квадратных метров жилья, 46 детских садов и 27 школ.

Губернатор также сообщил о договоренностях с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным по поводу федеральной поддержки. В октябре стороны обсудили финансирование строительства дорог, коммунальных сетей и социальных объектов в рамках проектов КРТ.

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Фото: Piter.TV