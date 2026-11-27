Отмена рейса из-за снегопада помогла петербурженке оспорить увольнение за прогул.

Трудовой кодекс не устанавливает исчерпывающего перечня уважительных причин для опоздания или отсутствия на работе. Поэтому при возникновении споров оцениваются обстоятельства задержки и наличие вины сотрудника. Об этом рассказал "Вечернему Санкт-Петербургу" эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат юридических наук и доцент Алексей Глушаков.

По словам юриста, перед применением дисциплинарного взыскания работодатель обязан запросить у сотрудника письменные объяснения и предоставить ему на это 2 рабочих дня. При этом именно руководству необходимо доказать, что причина опоздания была неуважительной, а работник виновен в нарушении.

Адвокат и глава компании "Покровский и партнеры" Филипп Покровский пояснил, что начальник может рекомендовать подчиненным выходить из дома раньше, однако не вправе требовать этого. Время до начала рабочего дня относится к периоду отдыха, которым сотрудник распоряжается самостоятельно. При этом само по себе опоздание не означает автоматического назначения взыскания.

Суды также выясняют, мог ли человек объективно добраться до офиса вовремя и зависела ли задержка от его действий. В качестве примера юристы привели дело сотрудницы петербургского жилищного агентства: ее авиарейс отменили из-за сильного снегопада, а увольнение за прогул суд признал незаконным.

Отдельно специалисты напомнили об ответственности за состояние территорий. Если человек поскользнулся на неубранном участке и получил травму, он может потребовать полного возмещения вреда от организации или лица, отвечающего за содержание этой территории, в том числе от управляющей компании.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил изменения климатических условий: за последние 30 лет среднемесячная температура зимой выросла на 2–3 градуса, а количество осадков в январе и феврале увеличилось на 15–25 % относительно прежних климатических норм. Из-за частых оттепелей снег выпадает вместе с дождем и быстро тает, поэтому объем осадков может казаться меньше.

Заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по экологии и природопользованию Михаил Амосов подчеркнул, что осадки, ветер и высокая влажность характерны для города. В периоды перехода температуры через ноль автомобилистам он рекомендовал по возможности пользоваться общественным транспортом.

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