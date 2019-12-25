Трагедия произошла в 2025 году в деревне Терпилицы.

Волосовский районный суд огласил приговор инженеру-строителю, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум людям из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Из-за халатности погибли две девочки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти

В последних числах мая 2025 года рядом с деревней Терпилицы Волосовского района две 14-летние школьницы свободно зашли в заброшенное аварийное здание. Когда они стали трогать несущие конструкции, произошло обрушение. Подростки погибли на месте.

Следствие установило, что с 2022 по 2025 год инженер не проводил осмотры зданий и не стал закрывать аварийный объект. Кроме того, обвиняемый не позаботился о том, чтобы поставить вокруг него ограждение.

На суде инженер полностью признал вину. Также он выплатил потерпевшим по 500 тыс. рублей, работодатель дополнительно направил им ещё по миллиону рублей каждой. Мужчина получил два года условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в силу.

Фото: пресс-служба Следственного комитет по Ленинградской области