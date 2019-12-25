Глава США видит, что саммит с Россией был намного сильнее, чем тот, что работает сейчас без РФ.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп предположил, что вооруженного конфликта на украинской территории, вероятно, удалось бы избежать в том случае, если бы был сохранен формат "Большой восьмерки" (G8) с Россией в составе. Политический лидер из вашингтонской администрации заметил прессе, что такой международный формат был гораздо сильнее текущей "семерки".

Если бы он остался членом G8, возможно, этого конфликта бы и не было.... Это была намного более могущественная группа, когда в ее состав входила Россия Дональд Трамп, глава США

Трамп: наличие у США всего одного ледокола при 48 у России – это посмешище.

Фото: Белый дом