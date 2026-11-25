Город помогает родителям с детьми.

В Петербурге семьям с детьми помогают городские власти, работодатели и образовательные учреждения. О действующих мерах поддержки в преддверии Дня матери, который отметят 29 ноября, рассказала ведущий эксперт Центра социологических исследований Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Ляшко, пишет Вечерний Санкт-Петербург.

В городе прошел первый форум "Семьесбережение: приоритеты, меры, перспективы". Участники обсудили реализацию семейной и демографической политики, а также национального проекта "Семья". На встрече представили исследования и рекомендации экспертов Президентской академии.

В рамках нацпроекта в Петербурге предусмотрено шесть основных мер поддержки. Среди них — выплата в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения, пункты проката детских колясок и кроваток, а также услуги социальных нянь для детей до трех лет.

В городских вузах для студенческих семей работают комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания. Многодетным родителям также компенсируют 50 % стоимости обучения одного из детей в подведомственных городу колледжах и вузах. Кроме того, семьи, в которых после 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок, могут получить до 1 млн рублей на погашение ипотеки. По словам Ляшко, особенно востребованы пункты проката детских вещей.

Отдельное внимание на форуме уделили корпоративной поддержке родителей. Работодатели могут предоставлять сотрудникам материальную и жилищную помощь, дополнительные выплаты при рождении детей, компенсации отдыха и медицинских услуг, а также гибкий график.

Такие программы действуют, в частности, в Петербургском метрополитене, компаниях "Эталон" и "Леста". Среди предусмотренных ими мер — выплаты при рождении ребенка, помощь с лечением и жильем, добровольное медицинское страхование и компенсация отдыха.

В 2025 году в России был утвержден ГОСТ "Корпоративный демографический стандарт", систематизирующий меры поддержки семей со стороны работодателей. В Петербурге также действует дорожная карта по повышению рождаемости до 2030 года. Она предусматривает развитие гибкой занятости для родителей, социального партнерства и дополнительных льгот в коллективных договорах.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата в Петербурге достигла 141 тыс. рублей, а в Ленобласти – 103 тыс. рублей.

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