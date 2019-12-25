Дмитрий Свищев объяснил,какие права есть у собственников и УК.

В России собственник жилья не должен платить за прорванную в жилом доме трубу при условии, если она находится вне его квартиры и является общим имуществом. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился член профильного комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий из нижней палаты заметил, что все, что находится после отключающего крана, в том числе внутриквартирные разводки, подводки к смесителям, бачкам, радиаторам, внутриквартирные стояки - это личное имущество. Таким образом, если лопнул гибкий шланг к стиральной машине или потекла труба под раковиной, то ответственность за этот инцидент несет собственник.

Все, что находится до крана - стояки, подвальные разводки, общие трубы, запорная арматура на вводе - общее имущество. За их состояние и замену отвечает управляющая компания. Если прорвало стояк в подвале или лопнула общая труба по которым все собственники получают услугу, то это авария в зоне управляющей компании. Собственник не должен платить за ее устранение. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что отключающее устройство может стоять не на входе в квартиру, а на вводе в дом или на этажном щитке. Тогда часть трубы, проходящая через квартиру, может быть общим имуществом. Это происходит, если объект обслуживает несколько помещений. Если коммкнальная авария произошла на общем имуществе и затопила квартиру, то материальный ущерб возмещает управляющая компания (УК). Если авария произошла на личном имуществе и затопила соседей, то возмещение ложится на собственника.

Важно знать, что замена изношенных труб на общем имуществе является плановым текущим ремонтом, который оплачивается из статьи "содержание жилья", поэтому отдельно с собственников эти денежные средства УК не взимаются. Исключением могут стать проведение капитального ремонта, при котором полностью меняются внутридомовые инженерные сети.

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Фото: Piter.tv