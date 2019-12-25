В Госдуме призвали Минкульт России помочь жителям в осведомленности о деятельности аферистов.

На российской территории социальная реклама для защиты пожилых граждан от интернет-мошенников должна регулярно демонстрироваться на государственных телеканалах. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, представляющая партию ЛДПР. Политический деятель отметила, что в федеральным властям требуется запустить общероссийскую информационную кампанию. Законодатель направила письмо с данным предложением министру культуры Ольге Любимовой.

Представляется целесообразным <…> организовать общероссийскую информационную кампанию, предусматривающую регулярное размещение на федеральных и региональных государственных телеканалах и радиоканалах социальной рекламы, направленной на предупреждение телефонного и интернет-мошенничества в отношении граждан старшего поколения. Элеонора Кавшар, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметила, что сейчас масштаб распространения подобных преступлений подтверждается статистическими данными. В 2024 году МВД сообщало о том, что жертвами мошеннических колл-центров стали 344 тысяч человек, из которых 23,9 процентов являются пенсионерами. Дополнительно в отношении пожилых граждан по стране зарегистрировано 130 739 киберпреступлений.

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Фото: Piter.tv