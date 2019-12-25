Проблемой занимается Межведомственная комиссия по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате.

В Петербурге подвели итоги работы Межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате за текущий год. Благодаря ее усилиям работодатели погасили около 600 млн рублей долга перед сотрудниками.

По информации Смольного, комиссия создана в прошлом году и работает при городском комитете по труду и занятости населения. Если вы столкнулись с задержкой зарплаты, можете сообщить об этом в ведомство по электронной почте: ktzn@gov.spb.ru.

Наша задача – не только добиваться выплаты уже образовавшейся задолженности, но и предупреждать подобные ситуации. Для этого важно своевременно выявлять предприятия, испытывающие финансовые трудности, разбираться в причинах задержек и совместно с работодателями находить пути решения проблемы. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли дополнительные 5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам.

Фото: Piter.TV