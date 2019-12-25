Только за 2026 год отсюда поступило 12 обращений из‑за засоров.

Жители дома № 35 на Пионерской улице не первый раз сталкиваются с проблемами с канализацией. Очередной засор случился 18 ноября, на вызов приехали специалисты, рассказали в пресс-службе Водоканала.

В ходе проверки уличной канализации выяснилось, что с ней все в порядке. Это означало, что источник проблемы находится внутри дома, а значит, зона ответственности теперь у управляющей компании.

Для Водоканала этот адрес давно стал "регулярным". Только за 2026 год отсюда поступило 12 обращений из‑за засоров. И в восьми случаях проблема заключалась в городской канализации. Специалисты прочищали трубы и доставали оттуда посторонние предметы, которые жильцы выкидывали в канализацию. Еще в четырех случаях городские сети работали исправно. Последний выезд 18 ноября как раз попал в категорию, когда искать причину теперь нужно во внутридомовых трубах.

В Водоканале напомнили, что в канализацию допустимо смывать только водорастворимую туалетную бумагу. Салфетки, тряпки, остатки еды и любой другой мусор становятся настоящей угрозой для системы — они застревают в трубах, быстро накапливаются и приводят к авариям.

Ранее в Петербурге назвали адреса, где чаще всего нарушают правила пользования канализацией.

Фото: пресс-служба Водоканала