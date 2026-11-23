В Петербурге впервые за 40 лет строится новый разводной мост через Неву. Над рекой уже виден весь образ переправы — ажурные арки и монументальные опоры. Это не просто стройка. Это исполнение обещания, которое город давал себе ещё в советские годы.

Идея моста появилась ещё в генеральном плане послевоенного Ленинграда. Спустя десятилетия, новый мост всё же свяжет берега Невы, и петербуржцы уже могут видеть его своими глазами.

Большой Смоленский мост снизит нагрузку с двух соседних переправ - моста Александра Невского и Володарского моста, открыв для личного и общественного транспорта больше маршрутов для движения. Сейчас же между мостами - более 6 км береговой линии без какой-либо другой автомобильной переправы.

Всегда, когда едешь с одного берега на другой, думаешь, через какую из двух загруженных переправ это лучше сделать: мост Александра Невского либо Володарский. Каждое утро — это лотерея, потому что можно встать в неожиданную пробку. Дорога до работы занимает 40 минут, а может занимать и полтора часа. Решения этой проблемы не было. Но сейчас, когда едешь рядом со стройкой моста, думаешь о том, что когда откроют движение, будет проще строить маршрут с учётом трёх переправ. Дмитрий Тучков, водитель

Я думаю, он облегчит жизнь людям. Я как раз живу неподалёку, в соседнем доме. Пустят новые маршруты общественного транспорта. Так появится мост, и можно будет легче добраться до других концов города. Михаил Цыгуля, водитель



Первые опоры новой переправы начали возводить в 2024 году. В 2025-м появились пролёты из металла. А в этом году мост впервые наравне с другими петербургскими разводными переправами принял участие в навигационном периоде, пропуская суда, идущие по фарватеру Невы. В апреле этого года петербуржцы впервые могли видеть, как крылья переправы поднимаются вверх. В следующем году по мосту уже планируется запустить движение.

В 2027 году, в декабре, мы планируем открыть рабочее движение. Сроки завершения работ по государственному контракту заканчиваются в 2028 году. На пролётных строениях сейчас выполняются работы по подготовке к нанесению гидроизоляции мостового полотна. Уже выполнены работы по установке перильного ограждения, парапетного ограждения. В ближайшие два-три месяца эти работы планируется продолжаться. Но основная часть работ сконцентрирована сейчас именно на разводных опорах и на пусконаладке оборудования. Арсений Брюхов, представитель компании-подрядчика

Подобной сложности объекты не строились в городе более 40 лет, поэтому проект был продуман до мелочей. Шесть полос для автомобилей, две трамвайные линии, велодорожки и тротуары.

Чтобы стать полноценной частью дорожной сети, мосту потребуется несколько развязок. Их предусмотрено три: с проспектом Обуховской обороны, с Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Очень ждём открытия Смоленского моста. Надеюсь, что это как-то подразгрузит город, будет поменьше пробок, ну и будет легче передвигаться по любимому городу. Вардан Авагян, водитель

Мостов через Неву не так много. Здесь большой, большой промежуток между двумя мостами, так что очень жду и надеюсь, это снизит пробки. Андрей Андреев, водитель



А пока водители с ждут запуска движения, строители продолжают свой труд. Впереди - важные этапы возведения тех самых звеньев, которые превратят Большой Смоленский мост из новой для города диковинки в полноценную транспортную артерию. Петербург ждал этот мост сорок лет: сначала это было обещание, потом - проект, а теперь это реальное сооружение в бетоне и металле.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV