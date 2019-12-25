На Большом Смоленском мосту в Петербурге завершается монтаж оборудования разводного пролета

Для обеспечения работы переправы проложено около 40 километров кабелей, из которых 10 километров уложены в подводном переходе по дну Невы.

Специалисты АО "Дороги и Мосты" НПС продолжают пуско-наладочные работы на разводном пролете строящегося Большого Смоленского моста. По информации пресс-службы Смольного, на пятой и шестой опорах уже смонтировано 80% оборудования, отвечающего за функционирование механизмов разводной системы. Кроме того, для обеспечения работы переправы проложено около 40 километров кабелей, из которых 10 километров уложены в подводном переходе по дну Невы.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что этим летом конструкция наравне с другими переправами участвует в пропуске судов по Неве. Он уточнил, что сейчас крылья моста поднимаются до проектного угла в 72 градуса за 15 минут, а опускаются обратно за 20 минут. После завершения всех настроек весь процесс будет занимать менее пяти минут.

Как поясняют специалисты, центральные помещения пятой и шестой опор являются "сердцем" сооружения. В них размещены насосные установки, которые приводят в движение гидроцилиндры, управляющие "крыльями" переправы. Помимо этого, внутри опор предусмотрены помещения для персонала и технические залы системы управления. Именно там будут аккумулироваться данные с датчиков и формироваться команды для исполнительных устройств гидравлической системы.

Ранее мы сообщили о том, что Хуснуллин и Беглов обсудили КАД-2 и другие мегапроекты.

Фото: Piter.TV