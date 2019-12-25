На молодого человека составили два административных протокола.

Транспортные полицейские Петербурга выявили несовершеннолетнего зацепера на станции Дачное в ходе рейдовых мероприятий. Им оказался 16-летний местный житель, рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Подросток попытался зацепиться за межвагонное пространство электрички до станции Ораниенбаум-1 во время остановки состава. Любителя экстремальной езды доставили в дежурную часть. Выяснилось, что опасное увлечение являлось хобби, и юноша снимал все происходящее на камеру.

На молодого человека составили два административных протокола – по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ и ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ, а на его родителя – по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: молодой москвич катался на крыше автобуса в Адмиралтейском районе. Свою опасную поездку он снимал на камеру мобильного телефона.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО