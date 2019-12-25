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Около станции Дачное открыли новую автобусную остановку
Сегодня, 11:54
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Около станции Дачное открыли новую автобусную остановку

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Здесь уложен свежий асфальт и построена удобная посадочная платформа.

В районе железнодорожной станции Дачное появилась новая автобусная остановка. Об этом рассказал комитет по транспорту Петербурга. 

Пассажиры пригородных поездов смогут осуществлять бесшовную пересадку на маршруты до станций метро "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект". Пункт обустроили на территории площадки для автобусов. Здесь уложен свежий асфальт и построена удобная посадочная платформа. Проект разработали по просьбе местных жителей. 

Кроме того, чтобы разгрузить транспортный узел на Счастливой улице, скорректирован маршрут №73. Его трассу продлили через новую остановку. Всего с обновленной площадки будет осуществляться отправление семи автобусов: №№52, 68А, 73, 242, 265, 297 и 345. 

Ранее на Piter.TV: петербургские "Балтийцы" получили новые подсказки на информационных табло. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга  

Теги: дачное, остановка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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