Около станции Дачное открыли новую автобусную остановку

Здесь уложен свежий асфальт и построена удобная посадочная платформа.

В районе железнодорожной станции Дачное появилась новая автобусная остановка. Об этом рассказал комитет по транспорту Петербурга.

Пассажиры пригородных поездов смогут осуществлять бесшовную пересадку на маршруты до станций метро "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект". Пункт обустроили на территории площадки для автобусов. Здесь уложен свежий асфальт и построена удобная посадочная платформа. Проект разработали по просьбе местных жителей.

Кроме того, чтобы разгрузить транспортный узел на Счастливой улице, скорректирован маршрут №73. Его трассу продлили через новую остановку. Всего с обновленной площадки будет осуществляться отправление семи автобусов: №№52, 68А, 73, 242, 265, 297 и 345.

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Фото: пресс-служба комтранса Петербурга