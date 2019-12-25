Дело возбудили против 79-летнего водителя влетевшего в мать с двойняшками в Пушкине

Против пенсионера, сбившего женщину с двумя детьми на автобусной остановке, завели уголовное дело. Одна из десятилетних девочек находится в крайне тяжелом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 79-летнего водителя, который днем 19 марта наехал на мать с детьми в Пушкинском районе. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, расположенной на углу Ленинградской и Оранжерейной улиц. Пожилой мужчина за рулем автомобиля "Субару Форестер" по неустановленной пока причине выехал на тротуар и совершил наезд на женщину и ее десятилетних дочерей-двойняшек, которые ожидали автобус.

Все трое пострадавших были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами. По информации медиков, состояние одной из девочек оценивается как крайне тяжелое. Сам водитель отделался незначительными ушибами.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая пассажирка Kia Rio погибла в ДТП в Петродворцовом районе.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти