Внедорожник влетел в остановку с женщиной и двумя девочками в Пушкине

Днем 19 марта в Пушкине произошла авария с участием внедорожника. На углу Ленинградской и Оранжерейной улиц машина потеряла управление, вылетела на остановку общественного транспорта, после чего ее развернуло и занесло в кусты.

По словам свидетелей происшествия, в результате наезда пострадали три человека. На остановке в момент ДТП находилась женщина с двумя дочерьми. Всех троих госпитализировали.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Очевидцы насчитали три полицейские машины, четыре кареты скорой помощи, включая одну реанимационную бригаду, а также пожарную службу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося.

