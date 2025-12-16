Москалькова рассказала об эмоциональных переговорах с киевским режимом

Российская сторона не позволяла навязывать себе условия.

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину рассказала о том, как проходили переговоры с киевским режимом. Она участвовала в них, когда занимала должность омбудсмена. В частности, речь шла об обмене пленными и отправке гуманитарных грузов.

Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия. Татьяна Москалькова, бывший уполномоченный по правам человека в РФ

По её словам, российская сторона не позволяла навязывать себе условия и всегда стремилась к принципиальной позиции, не идя на заведомо невыполнимые обязательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что Москалькова опубликовала видео звонка домой числившегося погибшим бойца.

Фото: Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова