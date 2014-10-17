Москалькова опубликовала видео звонка домой числившегося погибшим бойца

Омбудсмен по правам человека рассказала о том, что домой из плена ВСУ вернется мужчина, считавшийся погибшим.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова через социальные сети опубликовала видеозапись, на которой числившийся ранее погибшим боец специальной военной операции по телефону связывается со своими близкими. Ролик размещен в аккаунте омбудсмена через национальный мессенджер Max. Государственная служащая подписала кадры словами "не хороните меня, рановато еще - это самый долгожданный звонок домой".

Его долгожданный звонок домой - момент, событие свидетельства борьбы за каждого человека, нашу бесконечную веру в милосердие, которое сильнее любого оружия. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Ранее Татьяна Москалькова говорила жителям страны о том, что в рамках прошедшего накануне обмена военнопленными с украинскими представителями домой возвращается российский военнослужащий, который ранее был признан погибшим в ходе СВО.

Фото и видео: Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой