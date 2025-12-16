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ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям в Киеве и Харькове
Сегодня, 9:46
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ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям в Киеве и Харькове

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Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.

Террористические акты ВСУ стали поводом для массированного удара ВС России по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные применили для  ударов возмездия высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Также запускались ударные беспилотники.

Помимо объектов ОПК, бойцы взяли под прицел военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены

Минобороны

В ведомстве подчеркнули, что это ответ на удары ВСУ. Минувшей ночью украинские боевики атаковали Херсонскую область. В результате повреждения получили мосты возле Чонгара и соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

Фото: Минобороны РФ

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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