Беглов поздравил с юбилеем народного учителя РФ Людмилу Мардер

Губернатор пожелал юбиляру здоровья и новых свершений.

Александр Беглов поздравил с 75-летием директора Второй Санкт-Петербургской гимназии, народного учителя РФ Людмилу Мардер. Губернатор отметил, что её называют народным учителем России, и это звание — лучшее признание жизненного подвига.

Беглов подчеркнул, что под руководством Мардер гимназия хранит историческое наследие, внедряет современные методики и прививает любовь к гуманитарным наукам и петербургской культуре. Учебное учреждение остаётся флагманом образования, а её выпускники побеждают в олимпиадах и поступают в ведущие вузы.

Губернатор пожелал юбиляру здоровья, удачи и новых свершений.

Фото: Piter.TV