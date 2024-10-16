Первый в Невском районе: в школе № 337 открылся "Кванториум"

Роботы, беспилотники, 3D-печать и настоящие научные опыты: в школе № 337 Невского района открылся первый в районе детский технопарк "Кванториум". Теперь у 899 учеников появилось пространство, где знания превращаются в эксперименты, а школьные предметы — в инженерные проекты.

В школе № 337 Невского района состоялось торжественное открытие "Кванториума" — первого в районе. Здесь дети смогут проводить научные опыты, собирать роботов, учиться управлять беспилотниками и печатать объёмные модели на 3D-принтере. "Кванториум" — это пространство для изучения естественных наук и современных технологий, где знания превращаются в эксперименты, исследования и собственные проекты. Технопарк объединяет возможности учебных занятий и дополнительного образования. Заниматься здесь смогут школьники от 7 до 18 лет.

В школе отремонтировали кабинеты информатики, физики, химии и биологии, а также лаборантские. Для занятий закупили современные приборы, компьютеры и оборудование. Технопарк станет базой для межпредметных исследований, инженерных проектов и подготовки к научно-техническим конкурсам.

Школьники смогут глубже изучать химию, физику, физиологию, экологию и биологию, а также робототехнику, программирование, 3D-моделирование и цифровое производство. Отдельное направление — профориентация с использованием высокотехнологичного оборудования. Партнёрами выступят Обуховский завод, который исторически шефствовал над школой, а также петербургские технические вузы и колледжи.

У современных школьников действительно сейчас гораздо больше возможностей, чем было раньше. В усовершенствованных кабинетах химии, физики, биологии у нас появилась робототехника, плавательная робототехника, воздушная робототехника. Дети с удовольствием включились в эту работу вместе со своими новыми увлеченными педагогами дополнительного образования. Оборудование, которое поставлено на эту площадку, дети смогут использовать как в урочной деятельности, так и в неурочной и в кружках дополнительного образования. На нашей базе с помощью поставленного нового оборудования, новых локаций у нас открыто более 11 новых программ дополнительного образования, технического творчества и естественно-научного. Антон Шаталов, директор школы №337

Идея создать "Кванториум" прозвучала на личном приёме граждан, который губернатор Александр Беглов провёл в приёмной Правительства Санкт-Петербурга. С такой просьбой обратилась жительница Невского района. Глава города поручил администрации Невского района принять меры по созданию технопарка. Теперь поручение выполнено. Запись в кружки и секции "Кванториума" будет доступна для учеников любых школ района — не только для ребят из № 337.

Сегодня в Петербурге открыто девять детских технопарков "Кванториум". Три из них — в Выборгском, Московском и Кронштадтском районах — запущены в 2025 году. Столько же планируется открыть в 2026-м. В городе также работают 33 центра цифрового образования "Инфинити", а более 600 школ оснащены современными предпрофессиональными лабораториями.

Развитие таких пространств — часть одного из десяти приоритетов городского развития "Все возможности — детям". В 2025 году 172 школы и 72 детских сада получили оборудование для раннего естественно-научного образования. "Кванториум" в школе № 337 — это не просто отремонтированные кабинеты. Это место, где можно пробовать, исследовать, изобретать и находить то, что интересно именно тебе.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: Piter.TV