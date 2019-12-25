В Кировском районе на базе школы № 501 открылся "Кванториум"

Детский технопарк в Петербурге начнёт занятия с 10 лет.

В Кировском районе Санкт‑Петербурга на площадке школы № 501 начал работу детский технопарк "Кванториум". Он рассчитан на школьников старше 10 лет, заниматься смогут учащиеся из всех образовательных учреждений района. Запись на программы уже открыта.

Губернатор Александр Беглов уточнил, что центр создан в рамках программы "Все возможности – детям". Его цель – предоставить детям доступ к техническому творчеству и углублённым знаниям в инженерной и научной областях.

Для занятий доступны четыре модуля: "Промробоквантум", "Техно-хайтек-квантум", "Экобиоквантум" и "Естественно-научный квантум". Каждый школьник может выбрать направление по своему интересу. Чтобы облегчить освоение материалов, группы будут немногочисленными. Открытие технопарка также связано с задачами национального проекта "Молодежь и дети".

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Фото: пресс-служба Смольного