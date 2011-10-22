В Бокситогорском районе открыли ветеринарный центр для временного содержания животных

Объект полностью автономен и изолирован от населенных пунктов.

В Бокситогорском районе начал работу новый ветеринарный центр, построенный на границе Ленинградской области. Событие состоялось в рамках празднования профессионального праздника российских ветеринаров.

По словам вице-губернатора Олега Малащенко, учреждение призвано стать фильтром, гарантирующим соблюдение санитарных норм при транзите товаров через регион. Центр будет принимать животных и продукцию, которые пытаются ввезти с нарушениями или без необходимых сертификатов.

Объект полностью автономен и изолирован от населенных пунктов. На территории предусмотрены места для временного содержания задержанного скота, складские ангары, а также инсинераторы для безопасной утилизации опасных биологических материалов.

Ранее вопросы эпизоотического благополучия стояли особенно остро из-за близости к крупным логистическим узлам, теперь же область получила современную инфраструктуру для защиты внутреннего рынка.

Ранее мы сообщили о том, что рыжий курганник освоил поля в Гатчинском округе.

Фото: Правительство Ленобласти